إسلام آباد 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واساتفقت باكستان والسويد على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد والاستثمار والتعليم.جاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الدوري السادس عشر للجنة المشاورات السياسية الباكستانية السويدية اليوم في إسلام آباد، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون أوروبا بوزارة الخارجية الباكستانية الدكتور أمان راشد، ورئيسة إدارة شؤون آسيا والبسيفك بوزارة الخارجية السويدية سيسيليا روثستروم روين.وركز الجانبان خلال المباحثات على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما السياسة والتجارة والاقتصاد والاستثمار والتعليم.كما تم استعراض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في المنطقة، وعملية السلام الأفغانية.// انتهى //23:14ت م0251