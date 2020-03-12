سياسي / الرئيس الجزائري يستقبل وزير خارجية فرنسا
الخميس 1441/7/17 هـ الموافق 2020/03/12 م واس
الجزائر ١٧ رجب ١٤٤١ هجري الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٠ م واس
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان والوفد المرافق له الذي يزور الجزائر حاليا.
وأفاد بيان رئاسي انه تم في اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.
كما جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع الإقليمي في الساحل وليبيا، وما يقتضيه الموقف من ضرورة تعميق التشاور من أجل التعجيل بإحلال الأمن والسلم الدائم في المنطقة.
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