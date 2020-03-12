الجزائر ١٧ رجب ١٤٤١ هجري الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٠ م واساستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان والوفد المرافق له الذي يزور الجزائر حاليا.وأفاد بيان رئاسي انه تم في اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.كما جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع الإقليمي في الساحل وليبيا، وما يقتضيه الموقف من ضرورة تعميق التشاور من أجل التعجيل بإحلال الأمن والسلم الدائم في المنطقة.//انتهى //23:15ت م0252