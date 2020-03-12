عمّان 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسقرّر الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم تعليق أنشطته الرياضية كافة، لمختلف المسابقات والبطولات التي تقام تحت مظلته، لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ووقائي، في ظل التداعيات المحيطة بفيروس كورونا المتجدد.ويشمل القرار بحسب بيان صحفي، تعليق الأنشطة كافة، لجميع المسابقات وبمختلف الفئات العمرية، للأندية والمنتخبات الوطنية ومراكز الواعدين، لضمان سلامة أركان اللعبة.// انتهى //23:17ت م0253