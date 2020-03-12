عمّان 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأدانت لحكومة الأردنية اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمالي العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز في بيان صحفي: إن مثل هذه الأعمال العدائية لن تسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، وتدفعه نحو فوضى تهدد ما أنجز من تقدم، نحو إعادة البناء والاستقرار بعد النصر الكبير الذي حققه على العصابات الإرهابية، وتعرقل الجهود الدولية المستهدفة القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.وأعرب الفايز عن تعازي الأردن لذوي الضحايا وحكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة إثر هذا الاعتداء الإجرامي، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين كافة، مجددًا التأكيد على موقف الأردن في الوقوف إلى جانب العراق، والحفاظ على سيادته واستقراره، وتكريس النصر الكبير الذي حققه على العصابات الداعشية، ومساندته في مسيرة إعادة البناء.// انتهى //23:28ت م0258