جدة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي .وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع العراق في التصدي لكل ما يهدد أمنه واستقراره، معربا عن خالص التعازي لذوي الضحايا ودولهم والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .// انتهى //23:29ت م0259