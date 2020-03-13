عام / "الأرصاد" تنبه عن هطول أمطار على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1441/7/18 هـ الموافق 2020/03/13 م واس
المدينة المنورة 17 رجب 1441هـ الموافق 12 مارس 2020م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظاتها ينبع والحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر وواودي الفرع ، وتستمر حتى الساعة الحادية عشر من صباح الغد بمشيئة الله تعالى .
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