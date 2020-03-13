الخرطوم 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واساستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم بالخرطوم، ممثل المركز الأمريكي للسلام بايتون كنوبف.وأشار بايتون في تصريح صحفي: إلى تعاون المعهد الأمريكي للسلام مع المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية، وتنسيقه حول سبل دعم جهود القطاعات الأمنية كافة بالبلاد من أجل تعزيز وتحقيق الأمن للمواطنين السودانيين.وأكد استعداد المعهد دعم جهود مجلس السيادة ومجلس الوزراء لتأمين الفترة الانتقالية والديمقراطية، وحرصه للتعاون مع الشعب السوداني في هذا الشأن في كل الأوقات.// انتهى //00:12ت م0264