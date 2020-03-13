تونس 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسالتقى وزير الخارجيّة التونسي نور الدين الريّ اليوم ياسر عثمان المبعوث الخاص للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يزور تونس حالياً حاملاً رسالة كتابية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسٌبل تعزيزها في مختلف المجالات.وأفاد بيان للخارجية التونسية، أن اللقاء مثل مناسبة للتطرق إلى الجهود المبذولة لدفع العمل العربي المشترك والتشاور حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي والإفريقي والدولي.// انتهى //00:23ت م0267