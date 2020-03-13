نيويورك 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسالتقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بصفته رئيس المجموعة الإسلامية المعنية بمكافحة الإرهاب، مساء اليوم بالمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية الشقيقة السفير محمد إدريس، والمندوب الدائم لمملكة أسبانيا الصديقة السفير آجوستين سانتوس ماراڤير بصفتهما الميسرين المكلفين بمراجعة استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، وموقف دول منظمة التعاون الإسلامي الذي ترأس المملكة المجموعة المعنية فيه بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالتفاوض حول موقف المجموعة الإسلامية من استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما يضمن تحقيق مصالح الدول الإسلامية وأولوياتها.حضر اللقاء من وفد المملكة عبدالمجيد بن عبدالرحمن البابطين، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومن وفد مصر أحمد عبدالعزيز ، ومن وفد أسبانيا ديفيد زاراتي.// انتهى //00:36ت م0268