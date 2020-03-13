نيويورك 18 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسالتقى نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بنائب المندوب الدائم في وفد جمهورية الهند لدى الأمم المتحدة السفير ناجاراج كاكانور.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحة الدولية.حضر اللقاء رئيسة قسم الترشيحات بوفد المملكة السكرتير أول سارة بنت مصطفى عاشور.// انتهى //00:37ت م0269