عام / محافظ القريات يطلع على خطة صحة المحافظة لمكافحة فيروس " كورونا "
الجمعة 1441/7/18 هـ الموافق 2020/03/13 م واس
سكاكا 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس
اطلع محافظ القريات عبـداللـه بن صالح الجاسر على سير العمل في مستشفيات المحافظة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقمين وجهود صحة القريات وخطتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد .
ونوه الجاسر خلال استقباله اليوم في مكتبه بمقر المحافظة لمدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور محمد بن موسى الخمعلي ، بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيده للقطاع الصحي لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين .
من جانبه أعرب الدكتور الخمعلي عن شكره لمحافظ القريات على توجيهاته ومتابعته المستمرة للقطاع الصحي بالمحافظة .
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