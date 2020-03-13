سكاكا 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واساطلع محافظ القريات عبـداللـه بن صالح الجاسر على سير العمل في مستشفيات المحافظة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقمين وجهود صحة القريات وخطتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد .ونوه الجاسر خلال استقباله اليوم في مكتبه بمقر المحافظة لمدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور محمد بن موسى الخمعلي ، بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيده للقطاع الصحي لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين .من جانبه أعرب الدكتور الخمعلي عن شكره لمحافظ القريات على توجيهاته ومتابعته المستمرة للقطاع الصحي بالمحافظة .//انتهى//00:49ت م0271