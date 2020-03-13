تونس 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ اليوم، رئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية سورين شمبيانو الذي يزور تونس حاليا.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية أن اللقاء تناول آفاق التعاون بين تونس والوكالة الجامعية للفرنكوفونية، في ضوء احتضان تونس للقمة الثامنة عشرة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية المقرر تنظيمها في شهر ديسمبر 2020 والتي ستتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس هذه المنظمة.// انتهى //02:03ت م0274