نيويورك 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم الخميس في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين المملكة وباكستان والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأحداث الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحة الدولية.حضر اللقاء من وفد المملكة عبدالمجيد بن عبدالرحمن البابطين، ورئيس قسم الإعلام والمراسم بالوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومن الوفد الباكستاني نائب المندوب الدائم محمد عامر خان.// انتهى //03:03ت م0277