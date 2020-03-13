واشنطن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي ) عن تصديه لكبح انهيار الأسواق المالية الأمريكية اليوم بضخ ضخم للسيولة، وهو ما دفع المحللين للاعتقاد بأن الخطوة تشير إلى إجراءات مستقبلية أعمق من البنك المركزي الأمريكي من أجل تنشيط الاقتصاد وجلب الاستقرار إلى النظام المالي.وقال الاحتياطي الاتحادي إنه سيتيح 1.5 تريليون دولار لأسواق القروض لليلة واحدة هذا الأسبوع ويبدأ شراء تشكيلة واسعة من سندات الخزانة الأمريكية في إطار مشترياته الشهرية.وعرض البنك المركزي 500 مليار دولار من خلال تسهيل إعادة الشراء لثلاثة أشهر، اليوم، وأعلن عن طرح 500 مليار دولار إضافية من تسهيلات إعادة الشراء لشهر واحد ومثلها لثلاثة أشهر يوم الجمعة.// انتهى //03:43ت م0283