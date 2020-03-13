نيويورك 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واستبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع قرارا مدد بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) حتى 15 مارس 2021، مشيرا إلى أن الحالة في البلاد "مازالت تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة".وأعرب القرار 2514 (2020)، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية، عن بالغ القلق من الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في جنوب السودان، وما أعقبها من أعمال عنف تسبب فيها القادة السياسيون والعسكريون منذ ديسمبر 2013. وشدد القرار على أنه ما من حل عسكري للحالة في البلاد.ورحب القرار بالتطورات المشجعة في عملية السلام في جنوب السودان، بما في ذلك بدء تشكيل حكومة وطنية انتقالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل خطوة مهمة صوب إحلال السلام الدائم في البلاد، كما رحب القرار أيضا بروح التوافق التي أبدتها الأطراف بالإرادة السياسية التي برهنت عليها لتهيئة الظروف اللازمة للمضي قدما بعملية السلام.وأعرب القرار عن بالغ القلق إزاء الخطر الذي يتهدد السلام والأمن في جنوب السودان نتيجة للنقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها.وأشاد مجلس الأمن بعمل بعثة أونميس في جنوب السودان، مؤكدا على أهمية التعاون والتواصل الفعال مع المجتمعات المحلية ومع الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني.وأعاد القرار التأكيد على الضرورة الملحة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في جنوب السودان وتقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان إلى المساءلة.وأدان القرار جميع الهجمات التي تستهدف العاملين في مجال العمل الإنساني، والتي أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 116 عاملا منذ 2013، وأدان كذلك هجمات القوات الحكومية والمعارضة والجماعات الأخرى على أفراد ومرافق الأمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.// انتهى //03:48ت م0284