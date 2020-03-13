واشنطن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأعلن حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية لاري هوجان عن إغلاق محطة ميناء بالتيمور للسفن السياحية.وقال في مؤتمر صحفي اليوم:" إنه وقع على أمر تنفيذي لإغلاق محطة ميناء بالتيمور مؤقتا للتصدي لانتشار فيروس كورونا بالمنطقة".و أضاف "علينا توقع ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا بشكل كبير و سريع في ماريلاند ونحن ندخل الآن مرحلة جديدة بعد ظهور حالات جديدة من الإصابة".وأعلن عن اتخاذ إجراءات رئيسية لحماية الصحة والسلامة العامة بالولاية، قائلا إنه وجه وكالة إدارة الطوارئ بولاية ماريلاند بالاستعداد إلى رفع مستوى إجراءات تصدي تهديد الفيروس.وأفاد لاري هوجان أنه أصدر أمرا تنفيذيا لتفعيل الحرس الوطني ونقله إلى حالة أعلى من الاستعداد لتنفيذ أوامر حاسمة في الأسابيع القادمة.وذكر أنه أصدر أمرا تنفيذيا لحظر التجمعات الدينية والاجتماعية والترفيهية والرياضية التي تضم أكثر من 250 شخصا في المنطقة، حتى نهاية حالة الطوارئ في الولاية.كما أكد حاكم ولاية ماريلاند أن أولوياته حماية سلامة السكان من انتشار الفيروس والإصابات الناجمة عنها.// انتهى //04:01ت م0286