نيويورك 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو، اليوم، حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك سعيا للحد من انتشار الفيروس والإصابات الناجمة عنه.وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، قد أعلن اليوم عبر حسابه على تويتر حظر أي تجمع يضم أكثر من 500 شخص، بما في ذلك عروض مسرح "برودواي"، في إجراء جذري يهدف للحد من تفشي وباء كورونا المستجد.وقال الحاكم: "نأخذ إجراءات جذرية للحد من عدد الناس في بيئة معدية: لا تجمعات لأكثر من 500 شخص".وأشار حاكم نيويورك إلى أن الحظر سيسري بدءا من مساء الجمعة، باستثناء عروض برودواي، التي يسري فيها القرار بدءا من مساء الخميس ، وقبل ذلك بقليل.كما أغلق متحف "متروبوليتان" أبوابه حتى إشعار آخر.وكانت سلطات الولاية الصحية قد أكدت 62 حالة إصابة بالفيروس حتى ظهر الخميس.// انتهى //04:07ت م0288