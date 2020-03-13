ليبرفيل 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأكدت غانا والجابون اليوم أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا، لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى التي تسجل إصابات.وقالت حكومة الجابون في بيان إن الإصابة المسجلة لديها هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عاما عاد من فرنسا في الثامن من مارس.كما ذكرت وزارة الصحة في غانا أنها سجلت حالتي إصابة لشخصين عادا في الآونة الأخيرة من النرويج وتركيا.// انتهى //04:22ت م0290