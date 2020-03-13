الرياض 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يقدر مواقف البرلمان العربي ويؤكد التصدي للتطرف والإرهابالقيادة تعزي ملك البحرين في وفاة عيسى بن راشدأمير الرياض يدشن مرصد البيانات الأمنيةأمير الشمالية يوّجه بتأجيل جميع الفعاليات والملتقياتخالد الفيصل يدشن جمعية سقيا الماء بمكةفيصل بن فهد يشيد بتطوير بيئة السجونالعواد يدعو إلى تطوير آليات الكشف عن حالات التحرش بالأطفالتعليق السفر مؤقتًا إلى مزيد من الدولآل الشيخ يوجه بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامعتأجيل القمتين السعودية - الأفريقية والعربية ضمن تدابير الوقاية من «كورونا»تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقودهيئة كبار العلماء: انتشار الوباء يرخص للمسلم عدم شهود الجمعة والجماعةتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح والاستراحاتالمملكة تدعو مجلس الأمن لتسليط الضوء على قضية الروهينغاالمملكة تستنكر الهجوم الإرهابي في التاجيترمب يمنح وزير دفاعه كامل الصلاحيات للرد على هجوم «التاجي»إدانة أممية للهجوم الصاروخي على معسكر التاجيإيران تطلب معونة دولية.. وترمب يعلق الرحلات مع أوروباالصين: القضاء على كورونا في يونيو// يتبع //06:03ت م0003