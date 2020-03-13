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الجمعة 1441/7/18 هـ الموافق 2020/03/13 م واس
الرياض 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يقدر مواقف البرلمان العربي ويؤكد التصدي للتطرف والإرهاب
القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة عيسى بن راشد
أمير الرياض يدشن مرصد البيانات الأمنية
أمير الشمالية يوّجه بتأجيل جميع الفعاليات والملتقيات
خالد الفيصل يدشن جمعية سقيا الماء بمكة
فيصل بن فهد يشيد بتطوير بيئة السجون
العواد يدعو إلى تطوير آليات الكشف عن حالات التحرش بالأطفال
تعليق السفر مؤقتًا إلى مزيد من الدول
آل الشيخ يوجه بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع
تأجيل القمتين السعودية - الأفريقية والعربية ضمن تدابير الوقاية من «كورونا»
تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود
هيئة كبار العلماء: انتشار الوباء يرخص للمسلم عدم شهود الجمعة والجماعة
تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح والاستراحات
المملكة تدعو مجلس الأمن لتسليط الضوء على قضية الروهينغا
المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي في التاجي
ترمب يمنح وزير دفاعه كامل الصلاحيات للرد على هجوم «التاجي»
إدانة أممية للهجوم الصاروخي على معسكر التاجي
إيران تطلب معونة دولية.. وترمب يعلق الرحلات مع أوروبا
الصين: القضاء على كورونا في يونيو
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