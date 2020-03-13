وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( شفافية التعامل ) : شكلت الشفافية والدقة في نقل المعلومات عن فيروس «كورنا كوفيد19» الجديد وانتشاره وأعداد المصابين منهجاً اختطه المسؤولون السعوديون وهم يعلنون التقارير اليومية عن واقع المرض وانتشاره، وهذا جعل المتلقي في الداخل أولاً وفي الخارج يتابع الوضع الراهن وهو يعلم يقيناً أن هذه المعلومات والأرقام تعكس بصدق الشفافية التي تبناها المسؤولون عن الجانب الصحي.وبينت : ونالت الجهود التي تبذلها المملكة والهادفة إلى محاصرة وباء كورونا، ومنع انتشاره على نطاق واسع كما ظهر جلياً في الدول التي شهدت انتشاراً مروعاً للمرض، مخلفاً وراءه وفيات وإصابات، رضا الجهات الدولية المتابعة للفيروس الجديد، علاوة على الارتياح الذي أبداه المواطنون والمقيمون تجاه هذه الإجراءات الاحترازية السريعة والفاعلة بشكل يدعو للإعجاب.وتابعت : كانت مصلحة البلاد والمواطن والمقيم ماثلة أمام المخططين وهم يعلنون عن الإجراءات التي من شأنها أن تحدّ من سرعة وتفشي هذا الوباء الخطير، فبدءاً من مراقبة المطارات وقصر السفر على ثلاثة مطارات فقط مروراً بالوقف المؤقت للعمرة والزيارة ومنع السفر للدول المنكوبة وبائياً ودعوة الناس للابتعاد عن أماكن التجمعات مثل الملاعب الرياضية ودور السينما وأماكن الترفيه المنتشرة، وصولاً إلى الطلب من الأئمة والخطباء قصر المسافة الزمنية بين الأذان والإقامة، كل هذه الإجراءات جاءت كوصفة احترازية لدرء الوباء عن المملكة العربية وساكنيها.// يتبع //06:04ت م0004