وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تضييق الخناق على كورونا ) : قرار المملكة الحكيم بتعليق سفر المواطنين والمقيمين إلـى الخارج بشكل مؤقت، يصب في روافد سلامتهم، ويؤدي بطريقة مباشرة وعملـية لتضييق الخناق على فيروس كورونا المستجد للخلاص منه واحتوائه، وهو قرار يقضي بتعليق السفر إلـى دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري وجمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وجمهورية الفلبين وجمهورية السودان، وتلك دول موبوءة بالفيروس، إضافة إلى تعليق السفر كذلك إلى دولة أريتريا وجمهورية كينيا وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال الفيدرالية، وتعليق دخول القادمين من تلك الـدول كإجراء احترازي خلال 14 يوما سابقة للقدوم.وواصلت : ولا شك أن هذا الإجراء السليم يستهدف سلامة وحماية المواطنين والمقيمين بالمملكة من الإصابة بالفيروس القاتل، وقد تضمن الإجراء كذلـك تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية من المملكة الأردنية الهاشمية، مع استمرارية الحركة الـتجارية والـشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية، واستثناء الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني دولتي الفلبين والهند ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة والضرورية للحيلولة دون دخول الفيروس لأراضي المملكة، وإبعاد المواطنين والمقيمين عن خطر هذا الفيروس الداهم.وهي إجراءات كان لا بد من الأخذ بها؛ حماية للثروة البشرية في هذا الوطن المعطاء على اعتبار أن هذه الثروة في عرف القيادة الرشيدة تمثل أغلى الثروات وأهمها على الإطلاق، وقد دأبت المملكة وقالت : منذ الإعلان عن ظهور الفيروس في الصين إلـى اتخاذ الاحتياطات الـلازمة لمكافحته ومنع انتشاره داخل المملكة، وتلك احتياطات شملت وقف الدخول أو الخروج من محافظة القطيف للاشتباه بإصابة مواطنين قادمين من إيران دون ختم على جوازات سفرهم، وهو إجراء يحفظ أرواح المواطنين ويبعدهم عن الإصابة بالفيروس.// يتبع //06:04ت م0005