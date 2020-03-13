وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( فتوى «كبار العلماء»: وسطية الإسلام.. لحفظ النفوس من كورونا ) : حرّمت هيئة كبار العلماء على المصاب بفايروس كورونا شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يورد ممرض على مصح»، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها».واسترسلت : وأضافت الهيئة: من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك، وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله، وأن من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة.وأوضحت : وتأتي تلك الإجراءات امتداداً للجهود السعودية في الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، وكانت محل إشادة المنظمات الدولية كافة لناحية قوتها وكفاءتها وتوقيتها المناسب، وذلك وفق الشريعة الإسلامية الوسطية التي تحارب الغلو والتنطع، بلا إفراط ولا تفريط.وختمت : فتوى هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بحظر المعزولين عن صلاة الجماعة ربما يؤدي عدم الالتزام بها إلى نتائج كارثية لا يحمد عقباها// يتبع //06:04ت م0007