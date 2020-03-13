وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الفائدة الأمريكية والتحفيزات الاقتصادية ) : عادت المناوشات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" إلى الواجهة بعد أيام قليلة فقط من إقدام "المركزي" على خفض أسعار الفائدة. وهذه المناوشات ليست جديدة، وتعود إلى خلافات حادة في وجهتي نظر الطرفين، حيث يسعى الرئيس ترمب إلى إيصال الفائدة لأدنى مستوى، بينما يرى "المركزي" أن الأمر يرتبط بالأوضاع الاقتصادية العامة، وأن القرار في النهاية يعود له، خصوصا في ظل قراءته للوضعين الاقتصاديين المحلي والعالمي.وواصلت : ولم تكن أساسا العلاقة بين البيت الأبيض و"المركزي" سهلة منذ ثلاثة أعوام إلى الآن، إذ كانت الخلافات تظهر بسرعة على الساحة حول هذه المسألة المحورية، وتتسم بالصراحة من قبل الطرفين، بصرف النظر عن الفجوات في وجهات النظر التي يتسمان بها.وأضافت : تصاعدت اللهجة الانتقادية من جانب البيت الأبيض أخيرا، عندما وصف الرئيس الأمريكي "الاحتياطي الفيدرالي "بأنه"مثير للشفقة وبطيء"، وأن هذا الأخير يسرع دائما في رفع أسعار الفائدة، لكنه يبطئ كثيرا في خفضها عندما يلزم الأمر. في الأسبوع الماضي خفضت اللجنة المكلفة بالنظر في الفائدة في "المركزي" معدل الفائدة بنسبة نصف نقطة، غير أن ترمب كان يريد تخفيضا أكبر، وأكثر مرونة. بمعنى، أنه يرغب في أن يرى الفائدة منخفضة حتى لو وصلت إلى المستوى الصفري، من أجل تحريك الاقتصاد الأمريكي أكثر، وهو ما يسعى إليه بقوة، ولا سيما في ظل بدء المعارك الانتخابية على الساحة استعدادا للانتخابات الرئاسية هذا العام، فضلا عن أن البيت الأبيض الذي حقق قفزات نوعية على صعيد دعم الاقتصاد وتحريكه، يرى أن الحالة الاقتصادية العالمية تعزز رؤيته في وجود فائدة منخفضة.// انتهى //06:04ت م0008