سيئول 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم عن أدنى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال أكثر من أسبوعين، بتسجيل 110 حالات إصابة إضافية ووفاة شخص واحد.وأفاد المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 7 آلاف و 979 حالة وبلغ عدد الوفيات 67 حالة، وتم تسجيل أدنى عدد للإصابة اليومية في البلاد منذ 25 فبراير الماضي.وأوضحت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء في يوم واحد تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة لأول مرة.وتركزت معظم الحالات- بما في ذلك 65 من الحالات الجديدة- في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد ومحيط إقليم جيونج سانج الشمالي.// انتهى //07:05ت م0011