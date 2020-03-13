طوكيو 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على انخفاض حاد.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 49ر1478 نقطة ، أو 97ر7% ، ليصل إلى 14ر17081 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 25ر96 نقطة، أو25ر7% ، ليصل إلى 63ر1231 نقطة.وكسر مؤشر نيكي حاجز 18 ألف نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر عام 2016 .// انتهى //07:30ت م0012