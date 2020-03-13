اقتصادي / الأسهم اليابانية تخسر أكثر من 7% مع نهاية الجلسة الصباحية
الجمعة 1441/7/18 هـ الموافق 2020/03/13 م واس
طوكيو 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس
أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على انخفاض حاد.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 49ر1478 نقطة ، أو 97ر7% ، ليصل إلى 14ر17081 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 25ر96 نقطة، أو25ر7% ، ليصل إلى 63ر1231 نقطة.
وكسر مؤشر نيكي حاجز 18 ألف نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر عام 2016 .
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