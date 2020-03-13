طرابلس 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي شددت خلاله على ضرورة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وإحراز تقدم في العملية السياسية.وتناولت لقاءات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى خلال زيارته للجزائر مع المسؤولين الجزائريين التي بحث خلالها مستجدات الأوضاع في ليبيا، والدور الجزائري لدعم الاستقرار فيها.وتطرقت صحف الجمعة إلى اجتماع القادة الأفارقة في الكونغو الذي بحث تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية.// انتهى //08:09ت م0013