كولونيا 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) الحكومات والرأي العام عدم التخلي عن الأطفال السوريين.وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم أن كل عشر ساعات يموت طفل جراء الحرب.وتُقدر المنظمة عدد الأطفال الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة جراء الحرب بنحو 8ر2 مليون طفل، مشيرةً إلى أن كثيرًا منهم لم يذهب إلى المدرسة على الإطلاق.وقال المدير التنفيذي لفرع المنظمة في ألمانيا كريستيان شنايدر: إن المساعدات الإنسانية ليس بمقدورها إنهاء الحرب، لكنها يمكن أن تخفف معاناة الأضعف، وهذا مبدأ الإنسانية.وذكرت يونسيف في بيانها أن نحو 60 % من النازحين من الأطفال، مضيفةً أنهم يعانون على الجبهات القتالية من العنف والتشريد والعوز الشديد.// انتهى //10:00ت م0014