القاهرة 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وتناولت مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وآخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا.وركزت على موجة الطقس التي تعرضت لها محافظات مصر وتمثلت في رياح عاصفة وأمطار رعدية غزيرة تحولت إلى سيول ببعض المحافظات مع انخفاض في دراجات الحرارة.ونشرت صحف الجمعة إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 13 حالةً جديدةً ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحالة وفاة لامرأة بمحافظة الدقهلية.وعرجت على تأكيد الحكومة اليمنية الشرعية التزامها وحرصها الكامل على تنفيذ اتفاق الرياض، كما تطرقت في متفرقات أخرى إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال العاصمة.// انتهى //10:15ت م0015