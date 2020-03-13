إسلام آباد 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأهب السُلطات الباكستانية وتعهدها باتخاذ الإجراءات الممكنة للتعامل مع فيروس كورونا.واهتمت بمطالبة باكستان من المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ خطوات جادة لمنع الهند من متابعة السياسات التمييزية ضد الأقليات.وتناقلت صحف الجمعة دعوة روسيا للقوى السياسية المتعارضة في أفغانستان والمتمثلة في الرئيس الأفغاني أشرف غني، ومنافسه عبدالله عبدالله إلى التركيز على التوصل إلى مصالحة وطنية بدلًا من اتخاذ خطوات تؤدي إلى تفاقم الخلافات في البلاد.وعرجت على مناقشة البرلمان الهندي لتداعيات أعمال الشغب والعنف التي شهدتها العاصمة نيودلهي التي أدت إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا والاعتداء على المساجد وممتلكات المسلمين.// انتهى //10:18ت م0016