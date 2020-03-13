الخرطوم 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان السُلطات السودانية إغلاق الحدود مع مصر ومنع دخول مواطني سبع دول أخرى السودان لمنع انتشار فيروس كورونا.وأخبرت عن شن التحالف العربي لاسترداد الشرعية فى اليمن، غارات جوية نوعية على مواقع عسكرية ومخابئ أسلحة وذخائر تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمحافظتي حجة وصعدة شمال البلاد.ولفتت الانتباه إلى تدمير الجيش الوطني الليبي أهدافًا عسكرية تركية تابعة للميليشيات المسلحة شرق مدينة مصراتة.ونقلت عن وسائل إعلام صينية أن الرئيس الصيني شي جين بينج أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن الصين واثقة من القضاء على فيروس كورونا وتحقيق أهدافها الاقتصادية.// انتهى //10:48ت م0018