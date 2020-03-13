تالين 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسقررت إستونيا إغلاق المدارس وحظر التجمعات العامة حتى الأول من مايو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا.وذكرت حكومة إستونيا في بيان اليوم أنها قررت أيضًا إخضاع المسافرين القادمين من بلدان تشمل إيطاليا والصين وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وبعض أجزاء فرنسا وألمانيا وإسبانيا لحجر صحي لمدة أسبوعين.وسجلت إستونيا حتى الآن 27 حالة إصابة بفيروس كورونا الذي انتشر سريعًا في أنحاء العالم خلال الأسابيع الماضية.// انتهى //10:51ت م0019