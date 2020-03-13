الرباط 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بالمخاوف السائدة لدى مختلف الفئات توجسًا من انتشار فيروس كورونا، ونقلت بالمناسبة تطمينات رئيس الحكومة للشعب المغربي ودعوته له لتجنب المبالغة والتهويل.كما تناقلت قرار الحكومة المغربية القاضي بوقف الرحلات الجوية والبحرية مع إسبانيا كإجراء احترازي.وأشارت صحف الجمعة إلى تصريح وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر الذي أكد أن كل الخيارات مطروحة بعد الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية في العراق من طرف ميليشيات مسلحة الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين.وعرجت على الأنباء عن إخضاع فريق ريال مدريد تحت الحجر الصحي بعد أن تبين إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا.// انتهى //10:56ت م0020