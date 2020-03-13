طوكيو 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسهبطت الأسهم اليابانية للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق المؤشر الرئيس في تعاملات اليوم عند أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات ونصف متأثرًا بعمليات بيع حادة في (وول ستريت) وتفاقم التداعيات المتعلقة بأزمة انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).وفقد مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 58ر1128 نقطة أي ما يعادل 08ر6 بالمئة مقارنة بتعاملات أمس ليصل إلى 05ر17143 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 11 نوفمبر 2016.وخلال احدى مراحل التعاملات الصباحية انخفض المؤشر بأكثر من 1800 نقطة في أكبر خسارة خلال ما يقرب من 30 عامًا.كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 18ر66 نقطة أي ما يعادل 98ر4 بالمئة ليصل إلى 70ر1261 نقطة.// انتهى //11:03ت م0021