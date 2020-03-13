البكيرية 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسوقف مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح ، أمس ، على التجهيزات والاستعدادات للبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموّحدة "المدرسة الافتراضية" خلال زيارته لمركز التدريب التربوي والابتعاث بالمحافظة بعد صدور قرار تعليق الدراسة في كل مدارس التعليم العام وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .واطلع مدير التعليم على عمل إدارة الأزمات التربوية ، وطريقة بث قنوات عين المباشر للدروس لجميع المراحل الدراسية، وتمكين الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي، على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 19 قناة من الساعة 8 ‪صباحًا إلى الساعة 12:30‬ ظهرًا، وعلى أن تُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية .وأوضح رئيس قسم التدريب التربوي والابتعاث محمد بن صالح الزبن أنه بعد تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا بدأت الإدارة بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استمرار سير العملية التعليمية، إضافة إلى المهام التي يباشرها مركز التدريب التربوي والابتعاث بالتعاون مع قسم تقنية المعلومات والتجهيزات المدرسية -تقنية التعليم- خلال مدة التعليق، من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور .وأكد الزبن أن الأقسام المعنية تواصل عملها لإيصال رسالة التعليم عبر منصات التعليم الإلكتروني المتاحة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات لاستمرار العملية التعليمية.// انتهى //11:20ت م0024