بيروت 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتصاعد حالة القلق والتوتر في الأوساط السياسية والشعبية مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا تزامنًا مع قرارات صدرت عن مؤسسات سياحية وتجارية بإقفال أبوابها في حين استمرت المشاورات بين المعنيين لمعالجة الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلاد.وتطرقت إلى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة متلفزة إغلاق كل المدارس والجامعات الفرنسية ابتداءً من يوم الاثنين المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وتحدثت صحف الجمعة عن تحذير وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر من أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بعد يوم من هجوم صاروخي على معسكر التاجي في العراق أوقع 3 قتلى 2 من الأمريكيين وبريطاني من قوات التحالف الدولي.وأوردت إعلان المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان أن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية التي كانت الأكثر تضررًا بسبب تفشي الوباء.ونقلت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا في محاولة لوقف انتشار وباء كورونا.// انتهى //11:48ت م0026