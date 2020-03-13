تونس 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 13 حالة، وسط مخاوف من مرور تونس إلى المرحلة الثالثة من المرض.وتناولت في الشأن المغاربي تأكيد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات سلاح الجو والمدفعية دمرت عدة أهداف تركية شرقي مصراتة .وكتبت صحف الجمعة عن مقتل ثلاثة عسكريين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بمنطقة البوكمال بالعراق وإصابة أكثر من 10 آخرين.وتحدثت عن الأضرار التي خلفتها عاصفة التنين التي ضربت عددًا من الولايات المصرية أمس من بينها وفاة طفل وإصابة 39 آخرين.وأشارت صحف تونس إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من بينها إيطاليا التي تجاوز عدد الوفيات بها الألف، مشيرةً في ذات الإطار إلى استياء قادة الاتحاد الأوروبي من قرار الولايات المتحدة فرض حظر من جانب واحد على القادمين من دول الاتحاد الأوروبي.// انتهى //11:49ت م0029