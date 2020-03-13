نواكشوط 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني اليوم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد عمار المشري الذي يزور نواكشوط حاليًا.وقال المشري في تصريح عقب لقائه مع ولد الغزواني، إن اللقاء تناول في معظمه المسألة الليبية وسُبل دعم الحل السلمي، والحل القائم على إنهاء مرحلة الاقتتال وَالدخول إلى مرحلة الاستقرار، ومرحلة الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات تشريعية وبرلمانية.وأكد المشري وجود تطابق كامل في وجهات النظر في القضايا التي تم بحثها.// انتهى //12:51ت م0032