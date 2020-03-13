رام الله 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 31 حالة في الأراضي الفلسطينية بعد اكتشاف حالة جديدة أمس في بيت جالا.وأشارت إلى أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن المحتل ينفذ "صفقة القرن" في المسجد الأقصى المبارك، من خلال الاقتحامات والمظاهر الاستفزازية لمستوطنيها، والقيود والتضييقات التي يتم فرضها على المصلين.وسلطت صحف الجمعة الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقل جيش الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم 15 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة، ويهدم منزلًا في منطقة البادية الشرقية، شرق بيت لحم.وأوردت الأنباء عن اقتحام 52 مستوطنًا من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال.ولفتت الصحف النظر إلى أقوال رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في بيان إن الاتحاد الأوروبي يرفض القرار الأمريكي بتوسيع نطاق حظر السفر على الدول الأوروبية.// انتهى //12:56ت م0034