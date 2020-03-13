نواكشوط 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسوافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم منحتين بقيمة 52 مليون دولار لدعم موريتانيا لزيادة فعالية وجدارة نظام شبكة الأمان الاجتماعي وتغطيته للأسر الفقيرة والضعيفة.وأفاد ممثل البنك الدولي في موريتانيا لوران مسيلاتي، أن المشروع يرتبط ارتباطًا وثيقَا بإطار الشراكة بين موريتانيا والبنك الذي يركز على بناء رأس المال البشري لتحقيق نمو شامل.وأضاف مسيلاتي أن الدعم سيساهم في زيادة العدد الإجمالي لشبكة الأمان الاجتماعي للمستفيدين، مع دمج فئات إضافية، مثل اللاجئين في الحوض الشرقي، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لبرامج شبكة الحماية الاجتماعية الحالية.// انتهى //13:05ت م0037