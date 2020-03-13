نيروبي 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسحظرت كينيا جميع الفعاليات العامة الكبرى بعد تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لامرأة كانت قد عادت إلى كينيا من الولايات المتحدة.وأكد وزير الصحة الكيني موتاهي كاجوي اليوم، أن الحكومة أوقفت جميع التجمعات العامة والأحداث الرياضية والتجمعات الدينية المفتوحة وجميع الأحداث ذات الطبيعة العامة الضخمة.وأضاف أن المدارس ستبقى مفتوحة لكن تقرر إيقاف جميع المناسبات والفعاليات فيما بين المدارس.// انتهى //13:26ت م0042