عمّان 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 3.02%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1754.1 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.6 ملايين دينار أردني مقارنة بـ 5.2 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 10.9%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 23.1 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 25.9 مليون دينار للأسبوع السابق.كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، 21.8 مليون سهم، نفذت من خلال 11321 صفقة.//انتهى//13:31ت م0043