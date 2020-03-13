جاكرتا 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسسجلت السُلطات الإندونيسية اليوم ثاني حالة وفاة بسبب فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وبعد يومين من تسجيلها الحالة الأولى.وقال المتحدث باسم الحكومة الإندونيسية أحمد يوريانتو في بيان: إن المتوفى البالغ من العمر 59 عامًا كان يتلقى العلاج في مستشفى بمدينة (سولو).وذكر بيان من المستشفى أن المتوفى مصاب بالسكري ولم يسافر إلى الخارج كما أن ليس لديه أي اتصال مع أجانبَ، مفيدًا أن السُلطات تسعى إلى تتبع مخالطي المريض.// انتهى //14:03ت م0045