الطائف 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسنفذت أمانة الطائف حملة توعوية رقابية على محلات بيع الأغذية المختلفة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية بمواقع الإعداد، توعوية العاملين للتحرز من الامراض الفيروسية والوقاية من كورونا، وغسيل اليدين وتوفير نظام التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات.ورصدت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة - إدارة المسالخ - مخالفات صحية متنوعة خلال حملة ميدانية مخصصة لمراقبة الملاحم والمطابخ والمطاعم وأقسام بيع اللحوم بالأسواق والمراكز، وتهدف الحملة التي شملت أكثر من 316 مرفقاً تجارياً محلاً الى التأكد من سلامة اللحوم المعروضة، وفحص شهادات الذبح والتأكد من ذبحها داخل مسالخ أمانة الطائف.وأوضحت إدارة المسالخ بأمانة الطائف أن الحملة ركزت على إلزام العاملين في انشطة بيع اللحوم على وضع لوحة تبين نوع ومصدر اللحوم او الدواجن المعروضة والمستخدمة. وتأتي هذه الحملات في إطار البرامج التصحيحية التي تقوم بها الإدارة لتعزيز جانب الوعي الصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين والمستفيدين من تلك المحلات، كما شملت الحملة الفحص الدقيق للحوم المعروضة ومطابقتها للأختام والتبين من خضوعها للكشف البيطري.وبينت أن الحملات الرقابية للإدارات الإشرافية والفروع البلدية تهدف إلى تحسين أداء الأنشطة المتعلقة بالمستهلك ورفع كفاءة العمل داخلها وسلامة المعروضات، وتشمل الحملات التوعية بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الفيروسات وانتقال العدوى.// انتهى //14:29ت م0048