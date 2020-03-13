السيح 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأغلقت بلدية الخرج خلال اليومين الماضيين 14 منشأة غذائية في مدينة السيح، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة في عدد من الأسواق والمطاعم والمجمعات التجارية بالمدينة.وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات.وأوضح أن إدارة صحة البيئة ضبطت جملة من المخالفات في عدد من المنشآت الغذائية ومنها العمل دون ترخيص ، وعدم تجديد تراخيص مزاولة النشاط ، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ، وعدم استيفاء الشروط الخاصة بالمواد الغذائية ، وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية ، كما جرى رصد مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك من اللحوم والأسماك والخضروات ، وجرى مصادرتها وتطبيق الغرامات بحدها الأعلى على المنشآت المخالفة حسب الأنظمة والاشتراطات البلدية.وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //14:39ت م0052