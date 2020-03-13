وادي الدواسر 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسعقد مُدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري ، يوم أمس اجتماعا مع المتخصصين التقنيين في أقسام الإدارة لمناقشة التدريب عن بعد وآليات تطوير الأداء لمنسوبي ومنسوبات تعليم المحافظة من المعلمين والمعلمات في مجال التعليم الافتراضي وفي مجالات التطوير والتنمية المهنية.وأكد العُمري خلال الاجتماع أهمية تطوير الكوادر التعليمية من خلال التدريب على تطبيق الوسائل والوسائط التقنية المختلفة لمنظومة التعليم الموحدة وإكساب المتدربين والمتدربات من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات المهارات اللازمة التي تمكنهم من الإبداع في التعليم عن بعد، مع التركيز على تحديد الأولويات في المجال التدريبي حسب احتياج المعلمين والمعلمات من خلال حقائب تدريبية مصممة خصيصاً بما يوائم احتياجات العمل على منظومة التعليمالموحدة وبما يضمن التقدم المهني والتطوير الشخصي لهم، وكذلك التوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التحول الرقمي.وكانت إدارة التعليم بوادي الدواسر قد استحدثت روابط إلكترونية للتعليم الإلكتروني على موقعها الرسمي تتضمن أيقونة خاصة بالتدريب لتمكين المعلمين والمعلمات من التسجيل في البرامج التدريبية.// انتهى //14:41ت م0053