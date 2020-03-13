مكة المكرمة 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم بتوزيع عبوات ماء زمزم لزوار المسجد الحرام.وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم المهندس مشاري المسعودي أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير السقيا لقاصدي بيت الله الحرام، في جميع أروقة المسجد الحرام، والأبواب الرئيسية، وساحاته بطريقة منظمة وميسرة.وبين المسعودي أن هذه المبادرة تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك بعد إغلاق المشربيات الخاصة بماء زمزم، وذلك للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد - 19).// انتهى //14:43ت م0055