لندن 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة محاربة انتشار فيروس كورونا وسط ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بالمرض.وتناولت في شأن متصل الانخفاض الكبير في قيمة الأسهم والعملة المحليتين بعد قلق المستثمرين من تداعيات انتشار الفيروس على الاقتصادين المحلي والعالمي.ونقلت الصحف عبر نسخها الإلكترونية قرار اتحاد كرة القدم تعليق جميع المباريات، بما فيها مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى بداية شهر أبريل القادم.وفي الشأن العالمي، انتقدت الصحف تستر السلطات الإيرانية على تفشي الوباء بشكل كبير بعد أن أظهرت صوراً بواسطة الأقمار الصناعية لمقابر جماعية يعتقد أنها لضحايا المرض.// انتهى //15:03ت م0057