الأحساء 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسدشن أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أمس, موقع المواقف الخاصة بالمركبات المتنقلة "عربات الكرفان" على شاطئ العقير، بمساحة اجمالية تُقدر بـ 21 ألف متر مربع.وضم الموقع الذي نفذته بلدية العقير بحيرة مزودة بنافورة بمساحة 490 متراً مربعاً، ونقاط لاستخدام مياه الغسيل وتصريف مياه الصرف الصحي، وألعاب أطفال، واستراحة مشتركة للمناسبات بمساحة 160 متراً مربعاً واستيعاب 50 شخصاً، إضافة إلى تركيب الإنارة وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار، وتهيئة ملعب لكرة الطائرة، ومناطق للشواء وسط استراحات مسطحات خضراء، مع توفير مغاسل على امتداد الموقع.يذكر أن فكرة إنشاء الموقع جاءت نظراً لكثرة ارتياد أصحاب "عربات الكرفان" لشاطئ العقير وعشوائية الوقوف في مواقع مختلفة من الشاطئ، إضافة إلى افتقاد الموقع إلى العديد من الخدمات.// انتهى //15:24ت م0060