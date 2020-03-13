بيروت 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأجرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا " مسح عام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا.وأعلنت " أونروا " أنه منذ مطلع الشهر الحالي بدأت مسحًا اجتماعيًا لأوضاع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في لبنان وسيستمر المسح حتى نهاية شهر أبريل المقبل .وأشارت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنها أستهدفت من خلال هذا المسح 4 آلاف عائلة فلسطينية، مبينة أن الجزء الأكبر منها من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهناك جزء أصغر من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.//إنتهى //15:47ت م0062