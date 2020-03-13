عام / أونروا تجري مسحاً لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
الجمعة 1441/7/18 هـ الموافق 2020/03/13 م واس
بيروت 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس
أجرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا " مسح عام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا.
وأعلنت " أونروا " أنه منذ مطلع الشهر الحالي بدأت مسحًا اجتماعيًا لأوضاع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في لبنان وسيستمر المسح حتى نهاية شهر أبريل المقبل .
وأشارت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنها أستهدفت من خلال هذا المسح 4 آلاف عائلة فلسطينية، مبينة أن الجزء الأكبر منها من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهناك جزء أصغر من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.
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