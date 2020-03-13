أديس بابا 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، على ضرورة بلورة استجابة جماعية على الصعيد القاري إزاء فيروس كورونا.وشدد مجلس السلم والأمن في بيان أصدره اليوم من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على ضرورة بلورة استجابة جماعية على الصعيد القاري، مؤكداً على أهمية الاقتداء بالممارسات الجيدة وبالدروس المستخلصة من المكافحة الناجحة ضد وباء إيبولا بغرب أفريقيا بما في ذلك ضرورة تعبئة موارد القطاع الخاص.ودعا المجلس القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتقديم دعم مالي ولوجستي للدول الأفريقية، مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود لتعبئة الموارد المالية والمادية والبشرية بهدف تمكين المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من مواصلة عملياته الراهنة.// انتهى //16:03ت م0064